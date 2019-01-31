GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 105-129,83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg49,0070,25Antep fıstığı (boz iç)Kg105,00129,83Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg83,00100,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg82,2582,25Antep fıstığı (meverdi)Kg89,0099,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg66,0070,25Ay çekirdeği içiKg4,005,00Kırmızı biber (pul)Kg15,0015,00Sumak (toz)Kg11,5011,50Mercimek (yeşil)Kg4,854,85Nohut (naturel)Kg3,503,50Kepek (buğday)Kg0,940,97BuğdayKg1,251,48