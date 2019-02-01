GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 90-120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç) Kg90,00120,00Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg 95,0096,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,0036,47 Antep fıstığı (kavlak)Kg36,89 36,89 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg46,50 65,00Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg165,00165,00Antep fıstığı ezmesi Kg62,50165,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg70,00 115,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg92,50 102,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0092,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg80,0080,00Badem içi (tatlı)Kg58,0058,00Badem içi (kavrulmuş)Kg65,0065,00Kuru üzüm (Besni)Kg16,18
18,00Kuru üzüm (siyah)Kg12,50 14,68Dana eti (karkas)Kg26,0026,50kırmızı mercimek (iç)Kg3,55
3,55