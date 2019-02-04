GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 118 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg118,00118,00Antep fıstığı (meverdi)Kg80,0080,00Fındık (kabuklu)Kg11,0012,00Fındık içi Kg20,0033,66Koyun eti (gövde)Kg36,0038,00Kırmızı biber (pul)Kg15,0016,25Nohut (naturel) Kg2,502,50Buğday (sert)Kg1,481,54Buğday Kg1,301,48Arpa Kg1,171,17Mısır Kg1,181,22Bulgur (köftelik) Kg2,002,13