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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-125 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 120-125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00125,00Antep fıstığı (yeşil iç)Kg115,00116,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg85,0089,25 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg80,00102,50 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,0087,00Karpuz çekirdeği (naturel)Kg8,27 8,27 Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,50 12,55 Badem içi (tatlı)Kg47,40 47,40 Fındık (kabuklu)Kg 11,57 11,57Fındık içiKg41,72 41,72 Fındık içi (kavrulmuş)Kg34,07 37,92 Leblebi (sarı)Kg11,65 11,65
Ay çekirdeği (çiğ)Kg7,36
7,36
Yer fıstığı (kabuklu)Kg 9,84
9,84
Dana eti (karkas)Kg 28,00
28,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,50
3,54Kırmızı mercimek (iç)Kg3,54
3,54
Nohut (naturel)Kg2,25
3,61

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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
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