Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115-129 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,9535,95Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg47,2559,00Antep fıstığı içi (boz iç)Kg115,00129,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg93,0093,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00Antep fıstığı (sıra içi)Kg50,0060,00Ceviz Kg40,0053,50Ceviz (kabuklu)Kg19,0024,00Kuru üzüm (siyah)Kg10,7513,50Ay çekirdek içiKg5,045,04Dana eti (karkas)Kg28,0028,00Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg2,452,45Kırmızı mercimek (iç) Kg3,503,70Pirinç (baldo)Kg4,005,05Buğday Kg 1,201,60Mısır (organik)Kg 1,431,49Bulgur (köftelik) Kg2,122,57Nohut (8 mm)Kg4,634,65