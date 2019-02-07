GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda ekstra kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 82,49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)Kg82,49 82,49 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,50 46,00Antep fıstığı (çıtlak-kavlak-ekstra)Kg60,00 60,00 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg86,0086,50Kuru üzüm (siyah)Kg11,0011,00Tosun eti Kg28,02 29,00 Nohut (naturel)Kg2,30 2,30 Kepek (buğday)Kg 0,95 0,95Makarna (paketli)Kg2,03 2,40Makarna (dökme)Kg2,08 2,31İrmik (paketli)Kg 1,97 2,36Buğday (sert)Kg 1,66 1,66BuğdayKg 1,34 1,50ArpaKg 1,13 1,13MısırKg 1,02 1,19