GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı105-140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg105,00140,00Antep fıstığı (boz iç-2. kalite)Kg95,0095,00Dana eti (karkas)Kg27,5027,50Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,372,37Bulgur (çekilmiş) Kg1,932,50Kırmızı biber (pul)Kg15,0016,25Kepek (buğday)Kg0,721,00Buğday Kg1,181,56Arpa Kg1,181,18Tosun etiKg28,0029,00Zeytinyağı (ham)
Kg14,0014,00