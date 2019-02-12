Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,0090,00Nohut (naturel)Kg2,00 3,05Mercimek (yeşil)Kg4,504,50Mercimek iç (1+1)Kg3,01 3,01 Aspir küspesi Kg 1,10 1,10Pirinç kepeği Kg 0,99 0,99Bulgur köftelikKg2,13 2,13 Pirinç (dökme)Kg 3,203,81
Buğday Kg1,26 1,49Buğday (kırık)Kg0,90 0,90 Buğday (sert)Kg 1,481,50