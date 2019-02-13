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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 35,95 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 35,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)Kg35,9535,95Dana eti (karkas)Kg30,0030,09 Kuzu eti (gövde)Kg35,0037,00Ay çekirdeği içiKg10,8310,83Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,402,40Nohut (naturel) Kg2,602,60Pirinç (baldo) Kg4,005,09Buğday Kg1,531,53 Bulgur (pilavlık)Kg2,202,40Kepek (buğday)Kg0,971,01Çiğit (yağlık)Kg0,881,00
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Anahtar Kelimeler:
Dana EtiGTBKırmıız Kabuklu Antep Fıstığı
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