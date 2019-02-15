GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00120,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,00 30,00 Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 42,5044,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg73,47 73,47 Fındık (kabuklu) Kg12,00 18,32 Fındık içi Kg25,00 32,50Fındık içi (2. kalite)Kg24,00 24,00 Fındık içi (kavrulmuş)Kg 30,0038,62 Çiğit (yağlık)Kg 0,82 0,89Dana eti (karkas)Kg27,00 28,00Dana eti (kemiksiz)Kg34,73 34,73 Kuzu eti (gövde)Kg34,00 36,25 Kuzu eti (kemiksiz)Kg42,09 42,09 Kuyruk yağı Kg 28,00 33,82Ciğer Kg47,00 47,00 Kırmızı mercimek (iç)Kg3,70 3,70 İrmik (paketli)Kg 1,94 2,15 Makarna (dökme)Kg 2,082,33
Buğday (sert)Kg1,46
1,55
Buğday Kg1,35
1,48
ArpaKg1,001,19