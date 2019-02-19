Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg115,00115,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg46,50 58,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,40 36,40 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,00 85,00 Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg 46,50
63,00 Ceviz içi Kg40,00 40,00
Buğday Kg1,25 1,54Mısır Kg0,97
0,97
Pirinç (baldo)Kg 4,00 4,95
Pirinç (dökme)Kg 3,44 3,70Bulgur (pilavlık)Kg 2,18 2,18 Bulgur (köftelik)Kg 2,38 2,38Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,20 2,20 Kırmızı mercimek (iç)Kg 3,51 3,51Nohut (naturel)Kg2,50 2,50 Kuzu eti (gövde)Kg35,00 35,00