Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg93,0093,00Kırmızı mercimek (iç)Kg3,69 3,69 Nohut (naturel)Kg 2,002,95Ayçiçek yağı (ham)Kg4,70 4,70
Ayçiçek yağı (rafine)Kg4,70 6,00Zeytinyağı (ham)Kg15,0015,00Aspir yağı (ithal)Kg4,76 4,76
Nar konsantresi (saf)Kg18,66 18,66 Zeytin (siyah)Kg 3,60 3,60Kırmızı biber (çöpsüz)Kg18,73 18,76
Bulgur (köftelik)Kg2,002,00Bulgur (pilavlık)Kg2,152,15Pirinç (dökme)Kg 3,20 3,60Pirinç (baldo)Kg4,23 4,23 Buğday (sert)Kg1,52 1,52 Buğday Kg1,38 1,38