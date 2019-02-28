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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kırmızı mercimeğin kilogramı 3,54-3,66 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,54-3,66 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (sert)Kg1,50 1,50 Buğday (kırık)Kg1,051,06Buğday Kg 1,251,55Arpa Kg 1,14 1,15
Mısır (organik)Kg1,21 1,21
Pirinç (baldo)Kg1,21 6,51Pirinç (dökme)Kg3,70 4,55Bulgur (pilavlık) Kg2,012,10Kırmızı mercimek (iç)Kg3,54
3,66Nohut (naturel)Kg 2,59
2,60 Fasulye (dermason)Kg5,06
5,74Dana eti (karkas)Kg27,25
28,00
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BorsaGaziantepGTBürün
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