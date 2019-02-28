Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,54-3,66 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (sert)Kg1,50 1,50 Buğday (kırık)Kg1,051,06Buğday Kg 1,251,55Arpa Kg 1,14 1,15
Mısır (organik)Kg1,21 1,21
Pirinç (baldo)Kg1,21 6,51Pirinç (dökme)Kg3,70 4,55Bulgur (pilavlık) Kg2,012,10Kırmızı mercimek (iç)Kg3,54
3,66Nohut (naturel)Kg 2,59
2,60 Fasulye (dermason)Kg5,06
5,74Dana eti (karkas)Kg27,25
28,00