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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 ila 142 iradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 ila 142 iradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00142,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 30,5032,87Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)Kg75,0075,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,00 69,00Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg153,00 153,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg81,50 97,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş elek altı)Kg50,0050,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg83,51 92,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg83,0092,50Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg65,0075,00Karışık çerez Kg24,50 24,50
Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg17,13 24,35Zeytinyağı (ham)Kg15,0015,00Buğday Kg1,25 1,47ArpaKg 1,17
1,17
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGTB
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