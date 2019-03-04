GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 ila 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0065,00Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00135,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg78,00121,00Antep fıstığı (meverdi)Kg90,00 105,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,00 88,00
Antep fıstığı içi (sıra içi)Kg93,0093,00Antep fıstığı ( yeşil iç)Kg158,50170,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg83,51 92,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg83,0092,50Antep fıstığı kavrulmuş (elekaltı) Kg35,0035,00Ceviz (kabuklu-kuru)Kg24,30 24,30
Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg17,13 24,35Zeytinyağı (ham)Kg11,0011,00Buğday Kg1,401,65MısırKg1,05
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