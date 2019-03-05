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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90,79 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,79 90,79 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,00 61,28 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg78,00 88,47 Antep fıstığı (kırmızı iç 2. kalite)Kg 72,00 72,00Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg153,00 153,00
Muz Kg7,79 7,79 Kuru üzüm (siyah)Kg10,0018,00Kuş üzümü Kg 12,00 12,00İrmik (paketli)Kg2,30 2,45Makarna (paketli)Kg 2,032,50Makarna (dökme)Kg1,702,60Nişasta (buğday)Kg4,404,80Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,302,30
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGaziantepGTB
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