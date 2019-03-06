GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,00 90,00Pirinç (baldo)Kg4,35 4,35 Pirinç (dökme)Kg3,76 3,76 Fasulye (dermason)Kg6,40 6,40 Ayçiçek yağı (ham)Kg4,70 4,70 Ayçiçek yağı (18 litre teneke)Adet95,50 109,26 Koyun eti (gövde)Kg 35,00 38,03 Koyun eti (but)Kg 35,5036,50 Koyun eti (bonfile)Kg 40,01 41,42