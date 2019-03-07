Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya ekonomi mersin
66.6 milyon TL kar etti
66.6 milyon TL kar etti
Toplumun çimentosudur
Toplumun çimentosudur
İki yeni ödül aldı
İki yeni ödül aldı
Yeni modelleri tanıttı
Yeni modelleri tanıttı
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği

Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 104-105 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
banner17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 104-105 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg104,00105,00Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg46,0050,00Antep fıstığı (kavrulmuş-elek altı)Kg27,01 28,00Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg90,00 95,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg82,25 85,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0050,00Ceviz (kuru-kabuklu)Kg20,00 20,27 Badem içi (tatlı)Kg 50,50 50,50Soya küspesi
Kg3,803,80Zeytinyağı (ham)Kg 12,83 12,83
Sumak (toz)Kg10,0010,00Dana eti (karkas)Kg27,25
27,35
Barbunya Kg9,20
9,20
Fasulye (dermason)Kg7,09
7,42
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGTB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5