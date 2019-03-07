GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 104-105 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg104,00105,00Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg46,0050,00Antep fıstığı (kavrulmuş-elek altı)Kg27,01 28,00Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg90,00 95,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg82,25 85,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0050,00Ceviz (kuru-kabuklu)Kg20,00 20,27 Badem içi (tatlı)Kg 50,50 50,50Soya küspesi
Kg3,803,80Zeytinyağı (ham)Kg 12,83 12,83
Sumak (toz)Kg10,0010,00Dana eti (karkas)Kg27,25
27,35
Barbunya Kg9,20
9,20
Fasulye (dermason)Kg7,09
7,42