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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 130 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00130,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 32,64 32,64Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,50 81,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg55,0060,00Kırmızı pul biber Kg18,5020,71 Dana eti (kemiksiz)Kg 34,39 34,39Kuzu eti (kemiksiz)Kg42,32 42,32 Kuyruk yağı Kg34,61 34,61
Nohut (naturel)Kg2,40 3,50Kırmızı mercimek (iç)Kg 3,75 3,75 BuğdayKg1,26 1,59Buğday (sert)Kg 1,51 1,51
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGaziantepGTB
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