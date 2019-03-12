GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 106-107 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg106,00107,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg69,00 69,59 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 50,00 50,00Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 39,00 39,00Antep fıstığı (kavlak)Kg 35,2538,05 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg29,8734,01 Dana eti Kg27,0029,50Sığır eti Kg 22,04 23,00Barbunya Kg9,20 9,43
Fasulye (dermason)Kg 6,33
7,09Nohut (8 mm)Kg 4,65
4,65
Kırmızı mercimek (iç)Kg 3,72
3,72
Yeşil mercimek Kg 2,40
2,40