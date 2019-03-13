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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,0031,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg49,0049,00Antep fıstığı içi (boz iç)Kg119,00119,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg84,7492,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,00 76,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı)Kg67,0067,00Zeytinyağı (naturel) Kg10,0011,90Dana eti (karkas)Kg26,9127,24Kırmızı mercimek Kg3,603,60Nohut (naturel)Kg2,143,00Pirinç (baldo)Kg4,005,25Buğday Kg1,221,58Kepek (buğday)Kg1,021,02Kepek (mısır)Kg1,041,04Pirinç (kırık)Kg1,90
1,90
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
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