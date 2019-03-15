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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavlak Antep fıstığının kilogramı 42 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak)Kg42,0042,00Antep fıstığı kabuklu (2. kalite) Kg24,0024,00Antep fıstığı (kavlak 2. kalite)Kg 32,40 32,82Antep fıstığı (çıtlak kavlak 2. kalite)Kg34,00 34,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş 2. kalite)Kg 50,00 50,00
Zeytin (siyah)Kg3,50 4,50Fasulye (dermason)Kg5,21 5,21 Nohut (naturel)Kg 2,59 2,59Mısır unu Kg1,50 1,85Buğday unu Kg1,23
2,80 Pirinç (dökme)Kg3,97
4,75 Pirinç (baldo)Kg 5,54 7,22Buğday Kg 1,20 1,62

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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGTB
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