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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-120 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg105,00120,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg46,0053,00Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite) Kg44,0044,00Antep fıstığı (kırmızı iç 2. kalite)Kg80,00 80,00 Zeytinyağı (ham)Kg11,00 13,80 Buğday (yumuşak)Kg1,20 1,20 Buğday (kırık)Kg 0,931,00Buğday Kg 1,21 1,21Arpa Kg1,15 1,18Bulgur (pilavlık)Kg2,00
2,00Bulgur (köftelik)Kg2,002,10Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,202,20Nohut (naturel)Kg2,002,80
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
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