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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 84 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg84,0084,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,00 36,47 Antep fıstığı (sıra iç)Kg65,00 65,00 Ceviz içi Kg38,50 54,45 Ceviz kabuklu Kg11,00 13,80 Fındık içi Kg 30,6948,76 Nar konsantresi Kg 18,79 18,79 Kırmızı biber (çöpsüz)Kg 18,80 18,80Kırmızı pul biber Kg13,5015,00Sumak (toz)Kg12,50 12,50 Kuzu eti (gövde)Kg 36,00 36,00Kuyruk yağı Kg28,0028,00Ciğer Kg 47,00 47,00

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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGaziantepGTB
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