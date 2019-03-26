GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg124,00124,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg94,0094,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg91,50 99,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg88,0092,00Antep fıstığı (boz kavlak) Kg40,0040,00Antep fıstığı (kavlak)Kg 36,0039,59 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 30,7536,46 MahlepKg70,0070,00Nohut (naturel)Kg2,002,25Bulgur (pilavlık)Kg 2,00
2,15
Pirinç (baldo)Kg4,004,00Buğday Kg 1,56
1,56