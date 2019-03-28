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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 101-125,52 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 101-125,52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,2037,34Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg50,2050,20Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg60,0060,00Antep fıstığı içi (boz iç)Kg101,00125,52Antep fıstığı (meverdi) Kg90,6095,55Dana eti (karkas)Kg27,0027,00Kırmızı mercimek Kg3,593,59Bulgur (köftelik)Kg2,282,28Pirinç (baldo)Kg4,654,65BuğdayKg1,311,55MısırKg1,101,10Soya yağı Kg3,543,54
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Anahtar Kelimeler:
Boz IçFıstıkGTB
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