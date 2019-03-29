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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,0090,00Kanola Kg1,42 1,42 Nohut (naturel)Kg2,40 2,50Mercimek (unu)Kg0,92 0,92 Kırmızı mercimek (iç)Kg3,613,66Nohut (8 mm)Kg3,56 3,56
Kırmızı mercimek Kg3,593,59Buğday Kg1,271,68 Arpa Kg1,21 1,21 Pirinç (baldo)Kg4,00 4,25 Pirinç (dökme)Kg 3,46 3,61Bulgur (pilavlık)Kg2,082,52
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGTB
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