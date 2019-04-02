GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 45-65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,50 35,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0065,00 Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)Kg 43,0044,00Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı))Kg36,73 36,73 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg90,00 95,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg83,00 83,00 Soya küspesi Kg3,803,80Soya yağı (rafine)Kg4,35 4,35 Barbunya Kg9,509,50Fasulye (dermason)Kg7,09 7,42Nohut (naturel)Kg 2,50 2,50
Nohut (8mm)Kg3,95 3,95 Nohut (9mm)Kg4,95 4,95
Mercimek sarı iç (organik)Kg6,02
6,02
Mercimek kırmızı içKg3,87
3,91Pirinç (baldo)Kg 4,79
7,58
Pirinç (kırık) Kg2,25
2,25