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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-140 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,50 39,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0065,00 Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg45,0045,00Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00140,00Antep fıstığı içi (yeşil iç)Kg120,00 120,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg84,90 120,00 Antep fıstığı (meverdi)Kg90,00104,00

Kabak çekirdeği (kavrulmuş)

Kg18,3122,32Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,5012,50Ceviz içiKg38,6154,45Fındık içiKg25,7447,03Kuru üzüm (siyah)Kg10,0015,00BuğdayKg1,401,73Mısır Kg1,081,08Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,403,37Nohut (naturel)Kg2,75
2,75
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Anahtar Kelimeler:
Boz IçFıstıkGaziantepGTB
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