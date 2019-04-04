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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 lira arasından işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,0036,00Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00120,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg56,0058,00Antep fıstığı içi (kırmızı iç)Kg82,0087,00Antep fıstığı (meverdi iç) Kg90,00100,00Sert buğday (Güneydoğu)Kg1,621,69Sert buğday (İç Anadolu)Kg1,591,65Ekmeklik buğdayKg1,251,39Nohut (naturel)Kg2,002,60Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,602,68MısırKg1,051,19Dana (karkas)Kg29,5029,50
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGTBTicaret Borsası
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