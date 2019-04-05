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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 88,47 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı kilogramı 88,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,0035,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,0050,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg83,5390,79Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg88,4788,47Kuru üzüm (siyah)Kg16,00 16,00Pirinç (baldo) Kg4,305,00 Pirinç (dökme) Kg3,703,70BuğdayKg1,601,69MısırKg1,001,00Kepek (buğday)Kg0,740,95Kepek (mısır)Kg1,041,04Bulgur (çekilmiş)Kg1,792,25MercimekKg3,243,24Ay çekirdeği (çiğ)Kg3,813,81Ay çekirdeği içi Kg5,305,30Buğday (sert)Kg1,751,75Arpa (2. kalite)Kg1,051,05
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Anahtar Kelimeler:
FıstıkGaziantepGTBKırmızı Iç
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