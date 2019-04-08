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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33-36,50 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33-36,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:


ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,0036,50 Antep fıstığı (boz iç)Kg117,00130,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg93,0098,00Antep fıstığı (meverdi iç)Kg100,00110,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,00 61,00Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg2,622,72 Nohut (naturel)Kg2,102,60Buğday (sert)Kg1,691,74Buğday (ekmeklik)Kg1,351,39Mısır (birinci sınıf)Kg1,081,10Koyun etiKg35,0038,00Kuzu etiKg39,8440,93Un (baklavalık 50 kg)Ad122,77122,77Un (buğday)Kg1,621,82Un (mısır)Kg1,502,20Arpa (çakır)Kg1,351,36Kepek (buğday)Kg0,850,98
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