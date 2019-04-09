Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon mersin
Engellilere köprü olacak
Engellilere köprü olacak
100'ün üzerinde eleman aldı
100'ün üzerinde istihdam
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta
Seçim onlara yaradı
Seçim onlara yaradı
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni

Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz kavlak Antep fıstığının kilogramı 44 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
banner17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz kavlak Antep fıstığının kilogramı 44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz kavlak)Kg44,0044,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg58,0058,00 Antep fıstığı (meverdi iç)Kg90,0090,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,0186,01KimyonKg8,00 8,00Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg2,502,50 Nohut (naturel)Kg2,022,02Un (50 kg)Ad79,70100,00Un (Tatlılık 25 kg)Ad48,0048,00BuğdayKg1,381,38ArpaKg1,211,23Kepek (buğday)Kg0,821,00Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg14,2014,35Ceviz (kabuklu)Kg21,5022,50Ceviz içiKg36,5039,00Badem içi (tatlı)Kg48,0048,00Zeytinyağı (naturel)Kg11,0011,00

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BorsaFiyatGaziantepGTBTicaret Borsasıürün
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5