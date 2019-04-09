GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz kavlak Antep fıstığının kilogramı 44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz kavlak)Kg44,0044,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg58,0058,00 Antep fıstığı (meverdi iç)Kg90,0090,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,0186,01KimyonKg8,00 8,00Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg2,502,50 Nohut (naturel)Kg2,022,02Un (50 kg)Ad79,70100,00Un (Tatlılık 25 kg)Ad48,0048,00BuğdayKg1,381,38ArpaKg1,211,23Kepek (buğday)Kg0,821,00Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg14,2014,35Ceviz (kabuklu)Kg21,5022,50Ceviz içiKg36,5039,00Badem içi (tatlı)Kg48,0048,00Zeytinyağı (naturel)Kg11,0011,00
Gaziantep Ticaret Borsası
- Boz kavlak Antep fıstığının kilogramı 44 liradan işlem gördü
09 Nisan 2019 Salı 14:47
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz kavlak Antep fıstığının kilogramı 44 liradan satıldı.