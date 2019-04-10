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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığı kilogramı 112 ila 115 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 112 ila 115 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,0034,00 Antep fıstığı (boz iç)Kg112,00115,00 Badem içi (tatlı)Kg55,0055,00Mercimek (kırmızı kabuklu) Kg3,753,85Nohut (naturel)Kg2,202,66Fasulye (dermason)Kg7,097,80BarbunyaKg7,909,50Bulgur (köftelik)Ad2,602,60Buğday (aşurelik)Ad2,352,49Nişasta (mısır)Kg2,582,58 Pirinç (baldo)Kg7,377,50Pirinç (kırık)Kg2,552,55Buğday (sert)Kg1,801,80Nohut (8 mm) Kg3,953,95

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Boz FıstıkBuğdayGaziantep Ticaret BorsasıGTB
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