Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa 1208 930
Güldal'dan fındık mesajı
Güldal'dan fındık mesajı
Et satış duyurusu
Et satış duyurusu
Gözünü rekora dikti!
Gözünü rekora dikti!
5. nesil savaş uçağı
5. nesil savaş uçağı
Bu yıl seviyeyi koruyacak
Bu yıl seviyeyi koruyacak

Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığı kilogramı 102-135 lira arasından işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
banner17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 102-135 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,5058,00 Antep fıstığı (boz iç)Kg102,00135,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg96,0096,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,0098,00Kabuklu ceviz (kuru)Kg18,0820,79Badem ici (tatlı)Kg50,0050,00Ay çekirdeği içiKg5,305,50Kuzu eti (gövde)Ad36,0042,10Nohut (naturel)Ad2,002,60BuğdayKg1,501,50Pirinç (dökme)Kg3,473,47Bulgur (köftelik)Kg2,242,24Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg60,0061,00Kuyruk yağıKg28,0028,00
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Boz IçFıstıkGTB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5