GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 102-135 lira arasından satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,5058,00 Antep fıstığı (boz iç)Kg102,00135,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg96,0096,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,0098,00Kabuklu ceviz (kuru)Kg18,0820,79Badem ici (tatlı)Kg50,0050,00Ay çekirdeği içiKg5,305,50Kuzu eti (gövde)Ad36,0042,10Nohut (naturel)Ad2,002,60BuğdayKg1,501,50Pirinç (dökme)Kg3,473,47Bulgur (köftelik)Kg2,242,24Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg60,0061,00Kuyruk yağıKg28,0028,00