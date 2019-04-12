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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90-90,39 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90-90,39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,1235,40Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,0090,39Antep fıstığı (2. kalite kavrulmuş)Kg49,7549,75Pirinç (baldo)Kg4,255,00Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,502,50Nişasta (buğday)Kg4,605,40Bulgur (köftelik) Kg2,282,32BuğdayKg1,301,59Ayçiçek yağı (ham)Kg4,855,15
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Anahtar Kelimeler:
BuğdayFıstıkGTB
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