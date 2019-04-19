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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 100,00150,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,00 34,00 Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş) Kg 65,00 65,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 50,0062,72 Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg 95,00 95,00Antep fıstığı yeşil iç (soyulmuş)Kg 142,00173,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg100,00100,00Antep fıstığı (gül iç)Kg 82,75 82,75Antep fıstığı (sıra iç)Kg 60,00 65,00Siirt fıstığı (kavlak)Kg 45,0046,00Kuru üzüm (Besni)Kg12,00 18,00 Yeşil zeytin Kg15,0015,00BuğdayKg 1,301,82
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BorsaGaziantepGTB
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