Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz kavlak)Kg48,0050,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,00 40,00 Siirt fıstık içi (kırık)Kg39,2539,25Kuzu eti (gövde)Kg37,0037,00Sumak (toz) Kg8,5010,75Nane (kuru)Kg8,0010,00Nohut (naturel) Kg2,403,25Bulgur (köftelik)Kg2,332,33BuğdayKg1,502,05Mısır Kg1,291,36Nohut (naturel)Kg2,403,25Kepek (buğday)Kg0,850,85KimyonKg11,0011,00