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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 40 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz kavlak)Kg48,0050,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,00 40,00 Siirt fıstık içi (kırık)Kg39,2539,25Kuzu eti (gövde)Kg37,0037,00Sumak (toz) Kg8,5010,75Nane (kuru)Kg8,0010,00Nohut (naturel) Kg2,403,25Bulgur (köftelik)Kg2,332,33BuğdayKg1,502,05Mısır Kg1,291,36Nohut (naturel)Kg2,403,25Kepek (buğday)Kg0,850,85KimyonKg11,0011,00
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıFıstıkGTBKuzu Eti
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