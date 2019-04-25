Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Trabzon Bursa
Sessiz sedasız satıldı
Sessiz sedasız satıldı
Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
İsmi değişiyor!
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı
Akrep II görücüye çıktı!
Tekno Macera platformu
Tekno Macera platformu
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı

Gaziantep Ticaret Borsası

- Yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
banner17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (yeşil iç)Kg120,00120,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,00 39,00 Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg 142,00 142,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg89,67 89,67 Ceviz (kabuklu)Kg23,00 23,00 Badem (kabuklu)Kg30,00 30,00
Ayçekirdeği iç Kg5,30 5,30 Zeytinyağı (ham)Kg 13,50 13,50
Dana eti (karkas)Kg25,48 27,00 Sığır eti Kg22,0022,00Nohut (naturel)Kg 2,20 3,01
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,54 3,66BuğdayKg1,42
1,91
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTBTicaret Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5