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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 108 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 108 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg108,00108,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,00 93,67 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg96,00 96,00 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,20 38,39 Ayçekirdeği Kg 5,70 23,00 Ayçiçek yağı (ham)Kg 5,12 5,15Ayçiçek yağı (rafine)Kg5,71 6,29Zeytinyağı (naturel)Kg13,00 13,00 Dana eti (karkas)Kg27,00 30,00Sığır eti Kg22,0022,00Kuzu eti (gövde)Kg 36,00 37,00Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,30 3,34Kırmızı mercimek (iç)Kg3,50 3,64
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
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