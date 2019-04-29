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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 88 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg34,0034,00Antep fıstığı (kavrulmuş 2)Kg33,00 33,00Antep fıstığı kırmızı içKg88,00 88,00 Antep fıstığı (sıra iç)Kg68,00 68,00 Buğday (ekmeklik)Kg1,20 1,20 MısırKg1,101,16Mercimek (kırmızı iç)Kg3,40 3,73Nohut (naturel)Kg2,30 2,30 Bulgur (pilavlık)Kg2,50 2,90Bulgur (köftelik)Kg2,132,85ArpaKg 1,15 1,15Dana (canlı)Kg16,80 16,80Bağırsak (koyun)Ad17,00 17,00


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