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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,87 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,87 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg97,87 97,87 Kabuklu ceviz (kuru)Kg15,00 20,00 Badem içi (tatlı)Kg 48,00 48,00Fındık kabuklu Kg 14,50 37,50 Fındık içi Kg 36,3040,00Fındık içi (kavrulmuş)Kg34,00 46,00 Zeytinyağı (naturel)Kg 13,00 13,00Dana eti (karkas)Kg 28,1729,41Nohut (naturel)Kg2,00 2,97Bulgur (pilavlık)Kg 2,20 2,20BuğdayKg 1,801,87 Pirinç (baldo)Kg 5,005,40Pirinç (dökme)Kg 3,80 3,80

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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGaziantepGTB
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