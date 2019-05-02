Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-148 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00148,00 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,0039,00Antep fıstığı (kavlak)Kg36,0039,00Antep fıstığı (kavlak-elekaltı)Kg21,0021,00Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg60,0060,00Antep fıstığı (ektra kavrulmuş)Kg70,0080,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 46,5070,00Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg97,00 97,00 Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg 162,92185,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 92,90111,50 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 89,00 110,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 78,00104,00Badem içi (tatlı)Kg45,00 65,00Dana eti (karkas)Kg27,00
30,00Sade yağKg70,0070,00Nohut (naturel)Kg 3,01
3,01
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,60
2,60
Bulgur (pilavlık)Kg 2,05
3,00Bulgur (köftelik)Kg 1,93
2,50BuğdayKg 1,371,95