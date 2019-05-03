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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00150,00 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,0039,00Antep fıstığı (boz kavlak)Kg47,0047,00Antep fıstığı (kavlak-elekaltı)Kg25,0025,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,30 74,00Antep fıstığı (yeşil iç ektsra)Kg150,00190,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg86,00 135,00 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg91,00 99,50 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,00101,00Ceviz içi Kg 40,0050,00Ceviz (kuru-kabuklu)Kg 22,75 22,75Badem içi (tatlı)Kg 58,00 63,00 Kuru üzüm (siyah)Kg14,30 26,50 Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,86 2,86
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,15 4,15
Nohut (10 mm) Kg 7,80 7,80Nohut (naturel) Kg 2,703,07 Fasulye (dermason)Kg6,29 6,29
Pirinç (baldo)Kg5,005,00BuğdayKg1,851,85

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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGaziantepGTB
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