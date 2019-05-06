GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 94-135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0056,75 Antep fıstığı (boz iç)Kg94,00135,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,00113,00Antep fıstığı (meverdi)Kg95,00110,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00Siirt fıstığı (kavlak)Kg55,4457,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg47,3847,38Ceviz (kuru-kabuklu) Kg19,91 22,01Ceviz ici (kırık)Kg14,0014,00Badem içi (tatlı) Kg50,1355,36Dana eti (karkas)Kg 27,0030,00Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg2,802,80Bulgur (köftelik) Kg2,702,70Kepek (mısır)Kg1,081,20Fındık içi (kavrulmuş)Kg45,0045,00