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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 126,75 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 126,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg126,75 126,75 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 56,7457,45 Fındık içi (kavrulmuş)Kg 41,66 45,06Ayçiçek yağı (ham)Kg5,12 5,12 Dana eti (karkas)Kg 27,00 27,00Nohut (naturel)Kg 3,11 3,11
Bulgur (pilavlık)Kg 2,20 2,20Bulgur (köftelik)Kg 2,20 2,20Nişasta (buğday)Kg 4,60 6,00
Pirinç (baldo)Kg4,26
5,80Buğday Kg 1,65
1,65

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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGaziantepGTB
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