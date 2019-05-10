Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 94,51-95,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (meverdi)Kg94,5195,34Ceviz içi Kg45,00 55,00Ceviz (kabuklu - kuru)Kg 23,00 23,00Badem içi (tatlı)Kg 58,25 58,25Badem içi (ithal)Kg 39,15 39,15Dana eti (karkas)Kg 31,60 31,60Barbunya Kg 9,50 9,50Fasulye (dermason)Kg 7,458,70 Nohut (naturel)Kg3,60 3,95 Nohut (8 mm)Kg 4,505,20Nohut (10 mm)Kg 10,05 10,05
Kırmızı mercimek (iç)Kg 3,75
3,75
Bulgur (pilavlık)Kg 2,60
2,90
Bulgur (köftelik)Kg 2,60
2,80Buğday Kg 1,81
1,85
Pirinç (baldo)Kg 5,108,05