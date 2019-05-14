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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-130 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00130,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg93,0098,00Antep fıstığı (meverdi iç)Kg100,00110,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,0061,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg35,00 37,50MısırKg1,271,32Nohut (naturel) Kg2,102,70Ekmeklik buğdayKg 1,271,52Sert buğday (Güneydoğu) Kg1,741,84Sert buğday (İç Anadolu) Kg1,701,75
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