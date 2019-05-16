Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 158,00 158,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 35,4939,60 Antep fıstığı (kavlak)Kg42,80 45,00Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg 45,0046,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0060,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 98,37 98,37Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 94,00 107,00Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg 13,00 13,00Zeytinyağı (ham)Kg9,50
11,45
Zeytinyağı (naturel)Kg
13,00 16,30Nane (kuru)Kg
14,00
14,00
Dana eti (karkas)Kg
29,15
29,15
Nohut (9 mm)Kg5,76 8,20Kırmızı mercimek (iç) Kg3,50
3,50