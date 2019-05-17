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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-130 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00130,00 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,0037,50Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,00 61,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg100,00 110,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg93,0098,00MısırKg1,271,32Nohut (naturel)Kg 2,10 2,70Kırmızı kabuklu mercimekKg2,702,80 Ekmeklik buğdayKg1,27 1,52 Sert buğday (İç Anadolu)Kg1,701,75
Sert buğday (Güneydoğu)Kg1,74 1,83

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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGaziantepGTB
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